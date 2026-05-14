Çorum'da Kale ve Gülabibey mahallelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Daire Başkanı Burak Tozkoparan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 14 Mayıs 2026 tarihinin Çorum için tarihi bir gün olduğunu ve Çorum’da bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek; “Kentsel dönüşüm anlamında Çorum'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı adeta bu ilk hamleyle ilk etapla beraber domino etkisi yaratacağı ve ilk dominonun düşmesiyle Allah'ın izniyle şehrimizde sadece Kale Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi değil eğer yapılması gereken mutlaka devlet marifetiyle kentsel dönüşüm başkanlığımızla TOKİ ile dönüşmesi gereken ne kadar yer varsa bunlar için bir milat olduğunu açıkçası düşünüyorum ve inşallah bu başlangıçla beraber de önümüzdeki süreçte o metruk binaların, terk edilmiş binaların, örümcek ağları o binaların yıllardır kullanılmayan o binaların bir bir yıkıldığını, yerine bir sanat eseri gibi sosyal donatı alanları, parkları, bahçeleri, camileri, okullarıyla, ticaret aileleriyle yepyeni bir Çorum'un yeniden dirildiğini, ayağa kalktığını hep beraber göreceğiz.” diye konuştu

2021 yılında yaklaşık 10 hektarlık olan kısmın bakanlığın tespitleriyle rezerv alan işaretlenmek suretiyle ikiye katlandığını ve 20 hektara çıktığını aktaran Aşgın, şunları söyledi; “Kalenin etrafından eski itfaiyenin olduğu yere kadar, Cengiz Topel Topel'den Şeyh Eyüp Sokağı kadar, Milönü Caddesi'ne kadar o geniş alan daha da genişletilmek suretiyle yeni bir besmele yeni bir başlangıca karar verildi. Bugün de bunun ilk toplantısını İlk tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu işi beraber başaracağız." dedi