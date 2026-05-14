Çorum'da Kale ve Gülabibey mahallelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Vali Ali Çalgan, Kale ve Gülabibey Mahallesi’nde yapılacak kentsel dönüşüm ile Buhara gibi bir yer olacağını söyleyerek; “Binalar da insanlar gibi bir ömrü var. Çorum ilk kalenin etrafında yapılanmaya başlanmış. Dolayısıyla ilk eski yer de orası olmuş. Bundan 50 sene 100 sene önce şehrin en mutena, en kıymetli semti orasıyken bugün binaları eskimiş, bir kısmı terk edilmiş, derme çatma binaların olduğu, deprem dayanımı bulunmayan, estetik olarak hoş görünmeyen bir mahalle durumuna gelmiş. İşte bu projeyle inşallah bu son bulacak. Vatandaşlarımız sağlıklı, güvenli binalarda oturacak. Çorum’u biri geldiğinde Saat Kulesi'nin etrafını gezdiriyoruz. Arastaya götürüyoruz. Ulu Cami'ye götürüyoruz. Modern yapıları görmek istiyorsanız da Buhara tarafına gidelim diyoruz. Burası öyle bir yer olacak. Bundan 5 sene 10 sene sonra inşallah şehrimize geldiğimizde ziyaret edeceğimiz gönül rahatlığıyla misafirlerimizi gezdireceğimiz bir yer olacak inşallah.” dedi

Muhabir: Fatih Battar