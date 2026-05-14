Bilimsel eczacılığın 187. yılı dolayısıyla Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Oda Başkanı Erol Afacan ve çok sayıda eczacı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczacılığın 187 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı. Afacan, eczacıların bilimi, etik değerleri ve halk sağlığını merkeze alan bir anlayışla görev yaptığını ifade etti.

Toplum eczanelerinin sağlık sistemindeki yerine dikkat çeken Afacan, eczanelerin vatandaşların sağlık hizmetine en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaştığı birinci basamak sağlık kuruluşları olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde yılda yaklaşık 508 milyon reçetenin eczanelerde karşılandığını ifade eden Afacan, yaşlanan nüfus ve artan kronik hastalıklar nedeniyle eczacıların sağlık sistemindeki rolünün daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eczacıların yalnızca serbest eczanelerde değil; hastaneler, kamu kurumları, akademi ve ilaç sanayisi gibi birçok alanda görev yaptığını belirten Afacan, özellikle kamu eczacılığı alanında personel eksikliği ve çalışma koşullarına ilişkin sorunların sürdüğünü dile getirdi.

Genç eczacıların istihdam sorununa da dikkat çeken Afacan, son yıllarda hızla artan eczacılık fakültesi sayısının meslek açısından sürdürülebilirliği zorladığını ifade etti. Afacan, yeni fakülte açılışlarının durdurulması, kontenjanların yeniden planlanması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törenin ardından Eczacılar Odası’nda geleneksel pide-ayran ikramı yapıldı.

ŞEFKAT GÜLER ADINA FUAYE ALANI OLUŞTURULDU

Ayrıca Eczacılar Odası’nın yeni binasında Eczacılar Odası Onursal Kurucu Başkan Ecz. Emine Şefkat Güler adına oluşturulan fuaye alanının açılışı gerçekleştirildi.