Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Çorum'da 2026 yılı Nisan ayında konut satış oranları bir yılda %4,9 azalarak 622 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde toplam konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artarak 126 bin 808 oldu.

622 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının %0,5'i Çorum'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 40. sırada yer aldı.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 85,5 artarak 154 olarak gerçekleşti.

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda yüzde 18,0 azalarak 468 olarak gerçekleşti.

Çorum'da 622 konut satışının, 242'si ilk satış, 380'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 oranında artarak 4 bin 301 oldu.

İkinci el iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 oranında artarak 11 bin 393 oldu.

Çorum'da ise toplam iş yeri satış sayısı 81 olurken, 24'ü ilk el iş yeri, 57'si ikinci el iş yeri satışı oldu.