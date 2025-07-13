Çorum’un Alaca ilçesinde, tarlada çıkan yangın neticesinde 150 balya ile 20 dönüm tarlada hasar meydana geldi.

Olay, Alaca ilçesi Avutmuş köyünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tarlada yangın çıktı. Dumanlar fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 150 adet balya yanarken, 20 dönüm tarlada hasar meydana geldi.

Ekipler çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.