MURAT ÇETİN

Çorum’da Kültür Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Dekoratif Sepet Örücülüğü Kursu düzenlendi.

Yaklaşık 16 kişinin katıldığı kurs sonunda kursu başaryla bitiren kursiyerlere sertifika verildi.

Kültür Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Yüztgenç; “Müdürlüğümüz ve Halk Eğtiim Müdürlüğü işbirliğiyle 8 Mart’ta başlayan Dekoratif Sepet Örücülüğü kursumuz 320 saat üzerinden yaklaşık 4 ay sürdü. Kurs sonunda 16 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazandı.” dedi

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe de tüm kursiyerleri tebrik ederek, bir sonraki kursta başarılar diledi.