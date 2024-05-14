Aşağı sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm ve hurda işi yapan işyerleri, Zabıta Müdürlüğü’nce yapılan uyarıların ardından faaliyet türüne uygun olan sanayi alanlarına taşınmaya başladı.

Çorum’da geri dönüşüm ve hurda işi yapan işyerleri Çorum Sanayi Sitesi’nde kendi meslek türlerine uygun alanda toplanıyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan imar planı değişikliği ve bu kapsamda yürütülen kamulaştırma işlemleri doğrultusunda Aşağı Sanayi Sitesinde bulunan ruhsatsız işyerlerine yasal süre verilerek tahliye edilmesi istendi.

Metal, kağıt, plastik gibi atıkların toplanması, işlenmesi ve geri dönüşüme kazandırılması alanında faaliyet gösteren hurdacılar, 45 günlük yasal süre içerisinde yeni işyerlerine taşınmış olacaklar.