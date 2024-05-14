Dodurga Alpagut kömür ocağında 6 ay ücretsiz izne çıkarılmak istenen 88 işçiyi temsilen 4 maden işçisi TBMM’de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’la bir araya geldi.

Halil İbrahim Işık, Ahmet Karaçay, Tevfik Çal ve Ferhat Kısaboy’dan oluşan işçi heyeti, beraberlerinde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı makamında ziyaret ederek, sorun ve taleplerini aktardılar.

Maden ocağında olduğu öne sürülen çökme ve kaymaların özelleştirildiği 2002 yılından bu yana olduğu bilgisini veren işçiler, kömür ocağında gerekli önlemlerin alınmasını ve çalışmaya devam etmek istediklerini söylediler. Ev geçindirdiklerini 6 ay işten uzaklaştırılmalarının aile ve ekonomik yaşamlarını alt üst edeceğini dile getiren işçiler, haklı taleplerine olumlu sonuç alıncaya kadar direnişlerini sürdüreceklerini vurguladılar.

‘İŞÇİLERİN MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ’

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“1940’lı yıllarda üretime başlayan Dodurga Alpagut Linyit ocağında 1969 yılında da Çorum Özel İdaresi’ne bağlı Alpagut Linyit İşletmesi’nde, iki ayı aşkın bir süre ücretlerini alamayan maden işçilerinin, madeni işgal etmesi ve işgal altında üretimin 34 gün boyunca işçilerin denetiminde sürdürülmesi eyleminin Türkiye işçi hareketi tarihinde özel bir yeri vardır. 2002 yılında özelleştirilen kömür ocağı iki sefer el değiştirdi. Kömür ocağında çalışan 88 işçimiz sendikalı oldukları gerekçesiyle 6 ay süreliğine ücretsiz izne çıkarıldı. Kömür ocağında şirket yetkilileri ile de görüştük. Bize Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı inceleme sonucu ocakta kayma ve çökme olduğuna dair rapor verildiğini söylediler. Akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan da çalışamaz raporu aldıklarını ifade ettiler. Ancak 154 kişinin çalıştığı kömür ocağında sadece sendikaya üye 88 kişinin işten çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Bu kömür ocağında bahsedildiği gibi sıkıntılar varsa bir an önce giderilmeli. Maden sahası tekrar hizmete açılmalı ve kimse işsiz kalmamalıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’le de görüşeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağız. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile beraber işçilerimiz tekrar iş başı yapıncaya kadar onların yanında olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emek ve alın teri bizim için en kıymetli değerdir. İşçilerimiz alın terlerinin karşılığını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”