Arca Çorum FK, Pendikspor ile karşı karşıya ilk geliyor.

Ligde play off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.

ERKAŞ KAŞ YEDEKTE

İki haftadır kazanamayan kırmızı siyahlılarda son haftaların formsuz ismi Erkan Kaş yedeğe çekilirken, Atakan Akkaynak 16 maç sonra ilk 11'de maça başlayacak.

Akkaynak 9 maçtır kadroda olmasına rağmen süre alamamıştı.

Akkaynak bu sezon 21 maçta sadece 405 dakika süre aldı.

Uğur Uçar bu maçta orta sahada Akkaynak'a şans verdi. Erkan Kaş'ın yerine ise Cemali forma giyecek.

Pendik maçı ilk 11'i şöyle; "Sehic, Sinan, Arda, Cemali, Üzeyir, Fredy, Atakan, Ferhat, Pedrinho, Burak, Samudio"