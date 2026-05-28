Lig Radyo’ya özel açıklamalarda bulunan Arca Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Erkan Kaş, inançlarını inatla birleştirerek Süper Lig’e çıktıklarını söyledi.

Erkan Kaş, Arca Çorum FK tesislerinde gerçekleşen özel yayında 24 Radyo Yayın Koordinatörü Özgür Kani’nin Lig Radyo için yönelttiği sorularını yanıtladı.

SÜPER LİG’E HAZIRDIK!

4 senedir Arca Çorum FK forması giyen Erkan Kaş her sene bir adım ileri gittiklerini ve play off ile yarı final sonrasında bu sene Konya’da şampiyon oldukları süreçte Süper Lig’e hazır olduklarını söyledi.

KUTLAMALAR BAYRAM SONRASINDA

Kaş, Arca Çorum FK’nın şampiyonluk kutlamalarının bayram sonrasında yapılacağını net tarihin ve yerin kulüp tarafından kısa sürede açıklanacağını söyledi.

ÇORUM FK’DA SÜPER LİG TECRÜBESİ

Takımın genelinin süper lig tecrübesi olduğunu belirten Erkan Kaş, teknik direktör Uğur Uçar’ın ve yönetimin de başarıya büyük katkılarıyla Süper Lig’e döndüklerini söyledi.

ÇORUM TARAFTARI SÜPER LİG’E HAZIRDI

Sezon başından itibaren taraftarın büyük desteği olduğunu söyleyen Erkan Kaş, Bodrum maçında ve Konya’daki finalde bu desteğin zirve yaptığını söyledi. Kaş, taraftarın motivasyonunu “Süper Lig’e bizden daha hazır gibiydiler.” sözleriyle yorumladı.

ÇORUM’DA EVLENDİM, BABA OLDUM

Çorum’a her şeyini vermeyi çalıştığını söyleyen Erkan Kaş, Çorum’un da ona çok şeyi verdiğini belirtti. Kaş, Çorum’da oynadığı yıllarda evlenmesi ve baba olmasının futbol kariyerinin yanında hayatında da başka bir yeri olduğunu söyledi.