Trendyol 1. Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi ve güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEFTEKİ GOLCÜ MAME THIAM

Serkan Yetişmişoğlu'nun haberine göre; Yeşil-beyazlı yönetimin hücum hattını güçlendirmek için radarına aldığı son isim, Türkiye'yi çok iyi tanıyan tecrübeli forvet Mame Thiam oldu.

Çorum FK formasıyla Süper Lig'e yükselme yolunda kritik goller atarak büyük bir başarıya imza atan 34 yaşındaki Senegalli golcü, menajerler vasıtasıyla Bursaspor'a teklif edildi.

Yeşil-beyazlı idareciler, Thiam'ın menajeriyle vakit kaybetmeden iletişime geçerek oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldı.