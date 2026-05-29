Çorum FKʼdan kutlamalarla ilgili açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızın büyük bir heyecanla beklediği şampiyonluk kutlamalarına ilişkin planlama çalışmalarımız devam etmektedir.

Kulübümüz tarafından organize edilecek şampiyonluk kutlaması, yeni sezon öncesinde gerçekleştirilecektir. Organizasyonun tarihine ve program detaylarına ilişkin bilgiler netleştiğinde, resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Gösterdikleri ilgi, destek ve sabır için büyük ARCA Çorum FK taraftarına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” denildi.