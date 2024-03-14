Uzun Çarşı’da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Aslan’ın çalıştığı çamaşırcı dükkanına geldi. Olece dükkanın önüne gelip sırt çantasında getirdiği silahı çıkarıp Aslan’ı dükkan içerisinde kovalamaya başladı. Olece, genç kızı silahla vurdu.

Genç kız kanlar içerisinde yerde kalırken, Olece sonrasında ise kendi kafasına silahla ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Olece ve Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından iki gencin cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki gencin daha önce başka bir iş yerinde beraber çalıştıkları, Ömür Aslan’ın sonrasında şimdiki iş yerinde çalışmaya başladığı ve İbrahim Olece’den ayrıldığı öğrenildi. Olece’nin kızını rahatsız edeceğini düşünen genç kızın annesinin, Aslan’ı sabah işe giderken yalnız bırakmadığı belirtildi. Ayrıca hayatını kaybeden iki gencin aileleri ve yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri bir yandan gençlerin ailelerini sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı dağıtmaya çalıştı.