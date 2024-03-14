Eyüpspor galibiyetinden sonra prim açıklayan ve Çorum FK'ya desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi günü oynanacak Manisa FK maçı öncesi tesisleri ziyaret ederek Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve futbolcularla bir araya geldi.

1.Lig'de ilk sezonu olmasına rağmen başarılı bir grafik çizen kırmızı siyahlıları tebrik eden Başkan Aşgın, şehrin takımı olan Çorum FK’ya herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek; "Alınan galibiyetler bizleri ve tüm Çorum halkını sevindiriyor, mutlu ediyor. İnşallah takımımızı TFF Süper Lig’de de mücadele ederken göreceğiz.” dedi.

Çorum FK'ya Süper Lig yolunda başarılar dileyen Aşgın, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak;

"Aşkın rengi belli kırmızı-siyah. Her zaman yanındayız.Gururumuz Ahlatcı ÇorumFK'mızın antrenmanını ziyaret ettik. Başkanımız Oğuzhan Yalçın, Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımıza misafirperverlik ve iyi dilekleri için teşekkür ediyor, Süper Lig yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı