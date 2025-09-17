Son olarak Menemen FK'yi çalıştıran 72 yaşındaki hoca, TFF 1. Lig'de Şenol Can ile yollarını ayıran Sarıyer'in yeni hocası oldu.

Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Sarıyer, ligde geride kalan 5 haftada henüz galibiyet alamadı.

Çıktığı 5 maçta sadece 1 beraberlik alan takım, 4 mücadeleden mağlup ayrıldı.

Sarıyer yönetimi, 5 hafta sonunda önemli bir karar aldı.

2 ay önce gelmişti... Şenol Can ile yollar ayrıldı

Sarıyer, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı. 42 yaşındaki teknik adam, sadece 2 ay önce Sarıyer'e imza atmıştı.

Sarıyer, teknik direktörlük koltuğu için ilk adayını Yılmaz Vural olarak belirledi. Yönetim, tecrübeli hoca ile temasa geçerek masaya oturdu.

Sarıyer, Yılmaz Vural ile her konuda anlaştı. Vural, yarın İzmir’den İstanbul’a gelecek ve resmi sözleşme imzalayacak. En son Menemen'i çalıştırdı