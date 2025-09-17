Arca Çorum FK’nın cuma akşamı İstanbulspor ile oynayacağı maçın seyahat programı belli oldu.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Arca Çorum FK yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğlen saat 11’de Merzifon’dan İstanbul’a uçacaklar.

İstanbul’da kalacağı otele yerleşecek olan kırmızı siyahlı takım cuma akşamı maçın ardından ise saat 22’de İstanbul’dan Ankara Esenboğa havaalanına uçacak ve ordan karayolu ile Çorum’a dönecek.

Çorum FK salı akşamı evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçının hazırlıklarına başlayacak.