Trendyo1 l. ligde mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK taraftar grubu Ova Beyleri sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tribünden çekildiklerini duyurdu.

Ova Beyleri taraftar grubu son günlerde tribündeki taraftarlarına yönelik yapılan 6222 kararları nedeni ile böyle bir karar aldığını açıkladı.

Ova Beyleri tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi “Son dönemde başta tribünümüzün önde gelenleri olmak üzere taraftarımıza sistematik şekilde uygulanan, ölçüsüz ve adaletsiz 6222 seyirden men cezalarını kabul etmiyoruz. Tribünleri susturmak, taraftarı sindirmek ve stadyumları boşaltmak isteyen bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Bu sebeple Ova Beyleri olarak, tepkimizi en net şekilde göstermek adına tribünlerden süresiz olarak çekiliyoruz. Unutulmasın: Tribün susturulursa, futbol da susar.”