Trendyol 1. Lig’de bu sezon ligin en fazla topa sahip olan takımları arasında zirvede Çorum FK yer aldı.

1.Lig'de 32 hafta geride kalırken, temsilcimiz Arca Çorum FK, 62 puanla 4.sırada yer alıyor.

Güçlü kadrosuyla rakiplerine oranla topla daha çok oynayan kırmızı siyahlılar, Uğur Uçar ile birlikte yeniden uçuşa geçti.

Ligde oynadığı son 7 maçın 7'sinin de kazarak şampiyonluk yolunda 'bende varım' diyen kırmızı siyahlılar, yüzde 58.8 topa sahip olma oranıyla zirvede yer alıyor.

Çorum FK'yı 58.1 ile Boluspor takip ederken, Boluspor’u sırasıyla Esenler Erokspor (%57.7), Iğdır FK (%57.1) ve Erzurumspor FK (%55.3) izliyor.