Trendyol 1. Lig'de maç başına maç başına en çok kilit pas atan futbolcu Arca Çorum FK'nın Angolalı yıldız oldu.

Ligde kilit pas yaparak takımının hücum organizasyonlarını sırtlayan ustalar belli oldu.

Çorum FK'nın devre arasında Bodrumspor'dan transfer ettiği Fredy, maç başına 2.3 kilit pas ortalamasıyla ligin en çok kilit pas atan oyuncusu oldu.

Fredy'i Boluspor'dan Lucas Lima, Manisa FK'dan Yassine Benrahou Amedspor'dan Dia Saba ve Bandırmaspor'dan Joao Amaral izledi.

Fredy Çorum FK formasıyla 10 maçta 2 gol 3 asiste imza attı.