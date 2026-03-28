Çorum’un Alaca ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve harabeye dönen eski cezaevi binası, güvenlik riski oluşturması nedeniyle yıkıldı.

İlçe merkezinde bulunan yapı, çevre açısından tehlike arz etmesi ve kötü görüntü oluşturması gerekçesiyle yıkım programına alındı.

Yetkili ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, eski cezaevi binasının yıkımı kısa sürede tamamlandı. Yıkım sürecinin ardından alanda oluşan hafriyatın kaldırılması için temizlik ve düzenleme çalışmalarına da başlandı.

Yıllardır atıl durumda bulunan yapının çevredeki vatandaşlar için risk oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, özellikle metruk binaların hem güvenlik hem de çevre düzeni açısından olumsuzluklara yol açtığını belirtti. Bu kapsamda gerçekleştirilen yıkımın, ilçe genelinde daha güvenli ve düzenli bir yaşam alanı oluşturulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.