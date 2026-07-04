Çorum'da kısa süre önce hizmete açılan Kırkdilim Tünelleri'nin Osmancık istikameti, bakım ve son düzenleme çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında tünellerde mazgal montajı gerçekleştirilirken, tünelin son bölümlerinde asfalt serimi yapılıyor.
Bu nedenle Osmancık yönünde araç geçişine geçici süreyle izin verilmiyor.
Çalışmalar süresince sürücüler eski servis yoluna yönlendirilirken, Çorum istikametinde ise ulaşım normal şekilde devam ediyor.
Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını isteyerek, çalışmaların tamamlanmasının ardından Osmancık yönünün yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.