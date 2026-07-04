Çorum'da takı ve aksesuar sektörüne yeni bir soluk getirecek B&A Collection, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Genç girişimci Banu Aykaç'ın hayata geçirdiği B&A Collection Takı ve Aksesuar Mağazası, Mevlana İş Merkezi'nde kapılarını müşterilerine açtı. Daha önce sosyal medya üzerinden satış yaparak geniş bir müşteri kitlesine ulaşan Aykaç, şimdi ise kızı Azranur ile birlikte bu başarısını mağazacılığa taşıdı.

Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren birbirinden özel ve trend takıların yer aldığı mağaza, açılış gününde davetlilerden tam not aldı. Yeni mağazalarının heyecanını yaşayan Banu Aykaç, kadınların tarzını tamamlayacak kaliteli ve güncel ürünleri müşterileriyle buluşturacaklarını belirterek tüm Çorumluları B&A Collection'u ziyaret etmeye davet etti.

Açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti eski İl Başkanı Murat Günay, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ile çok sayıda davetli katıldı.

Duaların okunmasının ardından protokol üyeleri ve davetliler hep birlikte açılış kurdelesini keserek B&A Collection'ın resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından mağazayı gezen davetliler, sergilenen ürünleri inceleyerek Banu Aykaç ve kızı Azranur'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Modern tasarımları ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken B&A Collection'ın, Çorum'da takı ve aksesuar alışverişinin yeni adreslerinden biri olması hedefleniyor.

Banu Aykaç, açılışa özel yüzde 20 indirim fırsatının da Çorum halkını beklediğini sözlerine ekledi.