Çorumlu aile Çankırı'da trafik kaza yaptı. Kazada Çorumlu İzzet Gümüşbuğa ve 12 yaşındaki yeğeni Hasan Salih Gümüşbuğa hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Çankırı-Kızılırmak karayolu Bozkır köyü mevkisinde meydana geldi.
Çorumlu ailenin bulunduğu araç Kızılırmak yolunda karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Çorumlu İzzet Gümüşbuğa ile aynı araçta bulunan yeğeni Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi ise yaralandı.
2 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
AMCA VE YEĞENİ KÖYDE TOPRAĞA VERİLECEK
Çorum'un Sungurlu ilçesi Çadırhöyük köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İzzet Gümüşbuğa ve Hasan Salih Gümüşbuğa'nın bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.