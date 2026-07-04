Çorumlu Mehmet Eker, Beko’nun Türkiye genelinde yaptığı otomobil kampanyasında çekilişle Peugeot marka 2008 model aracın sahibi oldu.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük beyaz eşya markası BEKO, Türkiye genelinde her 10 bin TL ve üzeri alışverişte çekilişle elektrikli otomobil kampanyası başlatmıştı.

Çorumlu 34 yaşındaki asker personel olan Mehmet Eker, noter huzurunda yapılan kura çekiminde elektrikli otomobilin sahibi oldu.

1 ÇEKİLİŞ HAKKIYLA 2 MİLYONLUK ARAÇ KAZANDI

Uğur Mumcu Caddesi’ndeki Ali Özgür Ispanak ve Bekir Çark’ın Beko bayiliğini yaptığı Ayca Ticaret’ten 12 bin 500 TL değerinde fırın ve blander alan Eker, sadece 1 çekiliş hakkıyla katıldığı kampanyada büyük ödülün sahibi oldu.

Eker, eşi ve çocuklarıyla birlikte Ayça Ticaret’e giderek otomobilini aldı.

ÇORUM FK ATKISIYLA POZ VERDİ

Büyük bir mutluluk yaşayan Eker, Çorum FK atkısıyla kazandığı otomobile binerek poz verdi.

Eker; “Çok mutluyum. Umarım herkes benim yaşadığım şansı ve mutluluğu yaşar." diye konuştu.

Ayça Ticaret yetkilileri Ali Özgür Ispanak ve Bekir Çark da;” Talihlimiz bizden alışveriş yaptığında önce bize çıkmaz’ diyerek kampanyaya katılmak istemedi ancak. İkna ederek kampanyaya katıldı ve bugün 2026 model yeni bir aracın sahibi oldu. 24 yıldır Çorum’da Beko bayiliği yapıyoruz ve ilk defa bir kampanyada bizim müşterimize büyük ödül çıkınca biz de mutlu olduk.” diyerek Eker ailesinin mutluluklarını paylaştı.