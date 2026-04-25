Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Mustafa Bilgin, Ramazan ayında 5 milyon lirayı aşan yardımı 2 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını belirtti.

Türk Kızılayı Çorum Şubesi tarafından 2026 yılı Ramazan ayında yürütülen yardım kampanyalarında nakdi ve ayni destekler geniş kitlelere ulaştı.

Üniversite öğrencilerinden yetim çocuklara kadar farklı grupları kapsayan yardımların toplam tutarı 5 milyon lirayı aşarken, faaliyetler hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ramazan çalışmaları kapsamında üniversite öğrencilere burs desteği verdiklerini belirten Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Mustafa Bilgin, “50 öğrenciye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira burs sağlandı. Ayrıca 50 çocuğa bayram harçlığı olarak toplam 12 bin 500 lira dağıtıldı. Ramazan ayında 766 kişiye 2 milyon 298 bin lira, sanal bağış sistemi üzerinden ise 119 kişiye 357 bin lira yardım yapıldı. Böylece toplam 985 ihtiyaç sahibine ulaştırılan nakdi yardım miktarı 2 milyon 817 bin 500 lira oldu” dedi.

Ayni yardımlar kapsamında 150 haneye toplam 1.250 adet kıyafet desteği sağlandığını kaydeden Bilgin, “Alışveriş çeki yardımları çerçevesinde 234 kişiye toplam 1 milyon 65 bin 312 lira değerinde 416 adet çek verildi. Gıda yardımları kapsamında farklı tedarikçiler aracılığıyla 415 gıda kolisi dağıtıldı. Bunun yanı sıra 75 yetim çocuğa bayramlık giyim desteği için toplam 100 bin lira yardım yapıldı.

Temel gıda destekleri kapsamında 75 kişiye toplam 375 kilogram kuru fasulye ve mercimek dağıtılırken, 215 kişiye konserve et ulaştırıldı. Ayni yardımların toplam tutarı ise 2 milyon 254 bin 516 lira oldu” şeklinde belirtti.

Yapılan tüm yardımlar sonucunda Kızılay Çorum Şubesi tarafından 2 bin 456 ihtiyaç sahibine toplam 5 milyon 72 bin 16 lira yardım ulaştırıldı.

Türk Kızılay Çorum İl Başkanlığı ile Çorum Valiliği iş birliğinde, 5 Mart’ta düzenlenen Ramazan programında yetim çocuklara yönelik destek sağlandı.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen yardımların hayırseverlerin katkılarıyla mümkün olduğunu ifade eden Bilgin, “Bu destekler toplumda birlik ve beraberliği güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Bilgin, yaklaşan Kurban Bayramı için de bağış çağrısında bulunarak dayanışma ruhunun yıl boyunca sürdürülmesini temenni etti.

