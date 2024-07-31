Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hitit Cup futbol turnuvası 16 takımın katılımı ile dün başladı.

Turnuvada A grubunda Tokat Samsun Futbol Okulu, Çorum Vefaspor, Kahramanmaraş Afşinspor, Amasya Kültürspor Sivasspor ve Sinopspor, B grubunda Amasya İl Özel idarespor, Ankara Aynalıspor. Kayseri Gültepespor, Sivas İdman Yurdu ve Çorum FK, C grubunda ise Samsun Kadıköyspor, Kırıkkalespor, Yozgat Yurdumspor, Tokat Sivas Futbol Okulu ve İstanbul Tozkoparak Birlikspor takımları yer aldı.

Turnuvada dün gruplarda üçer maç oynandı. İtfaiye sahasında oıynanan ilk üç maçın ardından gruplarda dördüncü ve beşinci maçlar ise bugün Nazmi Avluca sahasında oynanacak.

Grup maçları sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan dokuz takım ikinci tura yükselecek ve çapraz olarak tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynayacakları maçlar sonunda şampiyon belli olacak.

Turnuvanın final maçı bu akşam saat 20’de İtfaiye sahasında oynanacak ve kupalar sahiplerini bulacak.