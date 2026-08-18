Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Murat Önder, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği görevine atandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 2026 yılı genel atama ve terfi işlemleri kapsamında, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder’in görevinde önemli bir değişiklik gerçekleşti.
Murat Önder, gerçekleştirilen terfi işlemleri sonucunda 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseltildi.
Önder, yeni rütbesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Polis Başmüfettişi olarak görevlendirildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet