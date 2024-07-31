Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi öldüren şahıs intihar etti. Olayda seken kurşunların hedefi olan bir şahıssa bacağından yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde dehşet veren bir olay meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Süleyman Ö. isimli şahıs, husumetli olduğu Erkan A. ve Mustafa Ş. isimli şahıslarla çözüm amaçlı konuştuğu esnada yanında bulunan tabancayla ateş etti.

2 şahsı vücutlarının çeşitli yerlerinden vuran şahıs, ardından kafasına ateş etti. Olay esnasında çevrede bulunan Süleyman Ö. isimli şahsın kardeşi S.G. ise seken kurşun ile bacağından yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şahıslardan Erkan A. ve Mustafa Ş. hastaneye intikal ettirilirken, Süleyman Ö. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.