FATİH BATTAR

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde ele geçirilen yaklaşık 20 milyon değerindeki sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütün imha edildi.

20 MİLYON LİRALIK MALZEME

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 73 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen kamyonlar dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütün ve çeşitli emtiadan oluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürülerek yakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 içerisinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 1 ton tütün, 133 kilo tütün mamulü, bin 432 paket kaçak sigara, 13 bin 210 litre kaçak içki, 253 şişe kaçak içki, 25 adet alkol yapımında kullanılan emtia, 22 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 5 milyon 283 bin adet makaron, 326 bin 681 adet dolu makaron sigara ele geçirildiğini açıkladı.