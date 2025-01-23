Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, kilitli parke yapımı sırasında içme suyu hattında meydana gelen bozulmalar ve arızalar nedeniyle önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, su hattının değiştirilmesi gerektiği tespit edildi.

Bölgede sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında, yaklaşık 200 metrelik içme suyu hattı tamamen yenilendi.

Sungurlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni borularla döşenen içme suyu hattı, hem bölgedeki su temini açısından güvenliği artıracağı hem de olası arızaların önüne geçileceği ifade edildi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan altyapı yatırımları ile sanayicilere kesintisiz hizmet hedefleniyor.

OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaymakam Mutlu Köksal, yenileme çalışmasının ardından su kesintilerinin minimuma indirileceğini ve altyapı kalitesinin önemli ölçüde artacağını kaydetti.