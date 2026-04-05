İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ile Şube Müdürü Müslim Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, okul güvenliği, eğitim uygulamaları ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ele alındı.

Ziyarette kurslarda sürdürülen çalışmalar detaylı şekilde incelenirken, öğretmen ve idarecilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgilendirme yapıldı. Modelin eğitim süreçlerine sağlayacağı katkılar üzerinde durularak uygulamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında öğrencilerle de bir araya gelen yöneticiler, özellikle YKS ve LGS hazırlık sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Etkili ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, hedef belirleme ve motivasyon konularında rehberlik sunulan buluşmada, öğrencilerin sınav sürecini daha verimli geçirmelerine yönelik öneriler aktarıldı.

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen MEBİ dijital platformu hakkında bilgilendirme yapılarak, öğrencilerin bu sistemi düzenli ve etkin kullanmalarının akademik başarıya önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, öğrencilerin hem akademik başarılarının artırılmasına hem de motivasyonlarının güçlendirilmesine katkı sunduğu ifade edilirken, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik akademik ve rehberlik desteklerinin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.