İlimizi ve ülkemizi uluslararası alanda tanıtmak amacıyla Güney Kore’ye gönderilen 212 adet arkeolojik eser, altı aylık sergi sürecinin ardından Çorum’a döndü.

Çorum Valiliği’nin destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organizasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; Çorum ve Boğazköy müzelerinden seçilen eserler, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Güney Kore’ye gönderilmişti.

Eserler, önce 7 Ekim 2024 – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Gimhae Ulusal Müzesi'nde, ardından 7 Mart – 8 Haziran 2025 tarihleri arasında başkent Seul’deki Baekje Müzesi'nde "Hititler" adlı sergide halkın beğenisine sunuldu. Sergide Çorum ve Hitit uygarlığına dair konferanslar da düzenlenerek kültürel tanıtım sağlandı.

Sergi sona erdikten sonra, eserlerin durumu kontrol edilip özel olarak paketlendi. 6 - 17 Haziran tarihleri arasında Güney Kore’de görev yapan Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar ve Boğazköy Müzesi’nden Hititolog Özgür Meriç, eserlerin yurda dönüş sürecini takip etti.

Eserler, 19 Haziran günü uçakla İstanbul’a ulaştıktan sonra karayoluyla ve polis eskortu eşliğinde Çorum’a getirildi. 19-24 Haziran tarihleri arasında Koreli yetkililerle birlikte yapılan kontrollerin ardından eserler tekrar müzelerdeki yerlerine konuldu. Kore’den gelen ekip, çalışmaların tamamlanmasının ardından 25 Haziran’da Çorum’dan ayrıldı.

Güney Kore’de yoğun ilgi gören sergiyi, altı ay boyunca binlerce kişi ziyaret etti. Sergi sayesinde hem Hitit uygarlığı hem de Çorum’un tarihi değeri uluslararası arenada bir kez daha ön plana çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çorum’un kültürel zenginliklerinin yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi. Kore’den dönen eserler ise yeniden Çorum’daki müzelerde ziyaretçilerini bekliyor.