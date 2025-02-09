Diyarbakır merkezli 6 ilde yapılan operasyon ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıyan 25 milyon liralık para hareketliliğine adı karışan 10 kişi tutuklandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakli tespit edildi. Söz konusu paraya aracılık eden ve alan, MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Yapılan baskınlar neticesinde 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 kişi savcılık talimatıyla, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.