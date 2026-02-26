Arca Çorum FK’nın 3. ligde şampiyon olduğu sezon kadrosundaki tecrübeli isimlerden Yakup Alkan Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Çarşambaspor ile anlaştı.

Beykoz Anadoluspor kulübünde başladığı futbolculuk hayatında Yeni Malatyaspor ile anlaşan ardından kiralık olarak önce Menemen FK sezonda kiralık olarak Menemen FK 2016-17 sezonunda Çorum FK’da forma giyen Yakup Alkan ardından 52 Orruspor, Diyarbekirspor formalarını giydikten sonra 2020-21 sezonunda yeniden Çorum FK’ya döndü ve kırmızı siyahlı takımda şampiyonluk yaşadı.

Daha sonra Kocaelispor, Fethiyespor, Ergene Velimeşe, Urfaspor, Etimesgut Belediye, Batman Petrol, Muşspor ve bu sezonun ilk yarısında Hacettepe forması giyen Yakup Alkan ligin ikinci yarısı için Bölgesel Amatör Ligde Çarşambaspor ile anlaştı ve amatöre döndü.