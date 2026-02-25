Trendyol 1.Lig'de 18 Şubat 2026 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü–Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından başkent ekibine adeta ceza yağdırıldı.

Kulübe 985 bin TL para cezası

PFDK kararına göre Keçiörengücü Spor Kulübü’ne çeşitli gerekçelerle toplam 985 bin TL para cezası verildi. Cezaların dağılımı şu şekilde:

-Saha olayları nedeniyle 220 bin TL

-Zaman çizelgesine uyulmaması nedeniyle 110 bin TL

-Belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 120 bin TL

-Kulübün sosyal medya hesabından yapılan ve “futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle 535 bin TL

Bu kalemlerle birlikte kulübe verilen toplam para cezası 985 bin TL’ye ulaştı.

Başkan Tahiroğlu’na hak mahrumiyeti

Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu’na 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Teknik sorumlu Yalçın Koşukavak ise 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin TL para cezası aldı. Antrenörler Burak Ulu ve Musa Bilgin de çeşitli para ve hak mahrumiyeti cezalarına çarptırıldı.

Futbolcu ve malzemeciye ceza

Wellington Ferreira Nascimento 1 resmi müsabakadan men ve 20 bin TL para cezası aldı.

İbrahim Akdağ’a 40 bin TL, Odise Roshi’ye ise 40 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca malzemeci Serdar Kumluca’ya toplam 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile para cezası uygulandı.

Öte yandan, TFF kararları doğrultusunda kulüp ve yöneticilere verilen cezaların toplam tutarının 1 milyon 85 bin TL’yi bulduğu öğrenildi.