Çorum'da merkeze bağlı Karahisar köyüne kurulacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş paylarının belirlenmesine yönelik istişare toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Özden Yalçın katıldı.

İKİNCİ OSB HAKKINDA

2024 yılı sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Çorum Merkez Karahisar köyü'nde bulunan yaklaşık 285 hektarlık ham toprak vasıflı alan, 2.OSB için uygun görüldü.

Çorum Merkez 2. OSB, Çorum- Ankara devlet karayolu üzerinde yer alan, %98 doluluk oranına ulaşan Çorum OSB’ye 40 km, %100 doluluk oranına sahip Merzifon OSB’ye ise 30 km mesafede bulunuyor.

Ayrıca, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale demiryolu hattının da planlanan OSB alanına yakın bir bölgeden geçmesi öngörülüyor.

Çorum’un coğrafi olarak Türkiye'nin ortasında yer alması ve ulaşım yolları üzerinde bulunması, bölgeyi yatırımcılar için cazip bir hale getiriyor.

Başkent Ankara'ya yakınlık, hammadde temini ve üretimlerin pazarlanabilmesi açısından stratejik bir avantaj sunan alan, teşvik kanunlarının uygulanacak olmasıyla birlikte önemli bir yatırım merkezi haline gelmesi bekleniyor.