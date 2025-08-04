Geleneksel 3. Hitit Cup Futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı. Turnuvada dün akşam saatlerinde çeyrek final, yarı final ve final maçları ile kupanın sahibi belli oldu.

Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 3. Hitit Cup Futbol Turnuvasında bu yıl 18 takım üç grupta mücadele etti.

Mimar Sinan sahasında oynanan ve gece geç saatlere kadar süren turnuvada 60 maç oynandı. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve cumartesi günü gece yarısı oynanan maçlarla sona eren Hitit Cup’ta çeyrek finale yükselen yedi takım ile ikinci tura yükselen iki takım belli oldu.

Yapılan müzlar sonunda A grubunda Niğde FK birinci Arca Çorum FK ikinci Afşinspor üçüncü olarak çeyrek fine yükseldiler.

B grubundan Tokat Belediye Plevnespor birinci Sungurlu Belediyespor ikinci Tat Küpü SuluovaFA takımı ise üçüncü olarak üst tura çıktılar. C grubundan ise Kocaeli Mutlukent takımı birinci Tokat Musekospor takımı ise Merzifon Kültürspor takımı ise üçüncü olarak üst tura yükseldiler.

Dün saat 16’da oynanan ilk maçta Arca Çorum FK ile Tokat Musekospor takımları çeyrek finale yükselen son takımı belirlemek için baraj maçında karşılaşdılar. Bu maçı kazanan takım son çeyrek finalist olacak.

Saat 16.45’de başlayacak çeyrek final maçlarında ise Niğde FK ile Merzifon Kültürspor, Tokat Belediye Plevnespor ile Afşonspor, Kocaeli Mulukentspor ile Tat Küpü Suluova FK takımları karşılaşacak. Son yarı finalisti belirlemek için ise saat 17.30’da Arca Çorum FK ile Tokat Musekospor arasındaki ön eleme maçını kazanan takım ile Sungurlu Belediyespor karşılaşacak.

Bu maçları kazanan takımları saat 18.30’da yarı finalde mücadele ederken saat 19.15’de ise yarı finali kazanan takımlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçına çıktılar.

Bu maçların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.