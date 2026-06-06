Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakcı, derneğin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Kabakcı, 6 Haziran 1996 tarihinde kurulan derneğin üç yıllık değil, 30 yıllık birikim, mücadele ve dayanışmanın temsilcisi olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kabakcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

6 Haziran 1996 tarihinde kurulan 6 Nokta Körler Derneği Çorum Şubemiz, bugün 30. yaşına ulaşmanın gururunu yaşamaktadır.

Bu 30 yıllık süreçte şubemiz; görme engelli bireylerin eğitim, istihdam, erişilebilirlik, sosyal ve kültürel hayata katılımı konusunda Çorum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olmuş, binlerce hayatın umutla buluşmasına vesile olmuştur.

Dünden bugüne Çorum'da erişilebilir kaldırımların yapılmasından kamu kurumlarında farkındalık çalışmalarına, eğitim faaliyetlerinden sosyal projelere kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde edilmişse, bunda emeği geçen herkesin alın teri ve gayreti vardır.

Başta kurucu başkanlarımız olmak üzere, geçmiş dönem şube başkanlarımıza, genel merkez yöneticilerimize, yönetim kurullarımıza, üyelerimize, gönüllülerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yöneticilerimize, basın mensuplarımıza ve her zaman yanımızda olan Çorum halkına gönülden teşekkür ediyoruz.

Aramızdan ayrılan tüm yol arkadaşlarımızı rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Onların emekleri ve mücadeleleri bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaktadır.

Bugün Çorum'da görme engelli bireylerin toplumsal hayatta daha görünür, daha aktif ve daha güçlü bir şekilde yer alabilmesinde 30 yıllık emeğin izleri bulunmaktadır. Bu başarı, yalnızca bir derneğin değil; dayanışmanın, birlikteliğin ve ortak mücadelenin başarısıdır.

Geçmişimizle gurur duyuyor, geleceğe umutla bakıyoruz.

Çünkü 30 yıldır Çorum'da sadece bir dernek değil; umut, dayanışma ve farkındalık büyüyor. 30 yıldır emeği olan, destek veren, dua eden ve yanımızda duran herkese sonsuz teşekkürlerimizle...

İyi ki varsınız. İyi ki Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi var. Nice 30 yıllara...”