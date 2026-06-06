İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler ve velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Güzel Sanatlar Liselerinin sunduğu eğitim imkânları, yetenek sınavı süreci, öğrencilerin akademik ve sanatsal gelişimlerine sağladığı katkılar ile mezuniyet sonrası kariyer fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü konuşmasında, sanat eğitiminin bireyin estetik duyarlılığını geliştiren, özgüvenini artıran ve çok yönlü gelişimine katkı sağlayan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşlarda keşfetmelerinin ve doğru yönlendirilmelerinin önemine dikkat çekti.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcıların soruları cevaplandırılırken, Güzel Sanatlar Lisesinin eğitim ortamı ve sunduğu fırsatlar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Programda ayrıca, Güzel Sanatlar Liseleri yetenek sınavı başvurularının başladığı hatırlatıldı. Başvuruların 1-26 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden veya okul müdürlüklerine müracaat edilerek yapılabileceği belirtildi. Yetenek sınavlarının ise 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.