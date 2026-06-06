Çorum Valisi Ali Çalgan, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nin açılış programına katıldı.

Programda konuşan Vali Çalgan, kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeden ibaret olmadığını, sosyal refah, eğitim, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesiyle birlikte çok boyutlu bir süreç olduğunu ifade etti.

Çorum’un sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü, üretim kapasitesi ve kültürel mirasıyla ülkenin yükselen şehirlerinden biri olduğunu belirten Çalgan, sürdürülebilir kalkınmanın kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle mümkün olacağını söyledi.

Vali Çalgan, organizasyonu düzenleyen ORKASİFED'e ve katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek zirvenin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.