Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, İletişim Başkanlığı Birim Sorumlusu Harun Üstün ve Enformasyon Görevlisi Adem Hacı Ahmetoğlu, Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu.

Heyet, ziyaret programı kapsamında Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli ile önceki dönem Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’le bir araya geldi. Görüşmede yerel basının çalışmaları ve gazetecilik mesleğinin güncel durumu üzerine sohbet edildi.

Ziyaret sırasında Şevket Erzen, Hakimiyet Gazetesi tarafından geçmiş yıllarda okurlara hediye edilen, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Çorumluların yer aldığı özel eki Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı’ya hediye etti.