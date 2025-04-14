Çorum'da hastane personeli aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Akkent'te park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, araçta bulunan 31 yaşındaki Fatih Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Merhumun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Elvançelebi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.