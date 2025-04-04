Çorum FK tesislerinin 1 nolu saha zemini ömrünü doldurmuş. Saha zemini futbol oynamak için oldukça olumsuz bir halde.

2015 yılında yapılarak hizmete açılan tesisin iki sahasından 1 nolu büyük olanı zemini yağan yağmurun ardından futbol oynamaya elverişsiz hale geldi.

Kırmızı Siyahlı takımın çalışmalarının büyük bölümünü yaptığı 1 nolu saha zemininin drenajındaki eksikler nedeni ile yoğun yağmur yağışının ardından sahanın ortasında su birikintileri oluşuyor ve zeminin büyük bölümünde ise çimler kayboluyor.

Önceki gece yağmurun ardından dün saat 13’de yapılan antrenman öncesinde saha zemini oldukça bozuk duruma geldiği gözlendi. Bu ağır sahada antrenmana çıkan kırmızı siyahlı takım top yapmakta oldukça zorlandı. Teknik Heyetinde bu sahada çalışma yaptırmakta zorlandığı belirtildi.

Saha zemininin yenilenmesi için geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ziyareti sırasında gündeme geldiği ve fiyat araştırması yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışma sonunda iki saha zemininin komple yenilenmesi için yaklaşık 35 milyon liralık bir bütçe çıktığı bununda mevcut şartlarda imkansız olduğu öğrenildi. Kırmızı Siyahlı takımın yeni sezon çalışmaları öncesinde bu sahanın yapılması oldukça büyük önem taşıyor.