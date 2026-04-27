Çorum’un Mecitözü İlçesi Sorkoğlan Köyü’nden Özlem Adıgüzel (35), yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Özlem Adıgüzel, kurtarılamadı.

Sorkoğlan Köyü’nden Gazi Kesgin'in torunu, Sultan ve Mehmet Adıgüzel'in kızları, Çelebi Kesgin'in yeğeni, Fatih, Selim ve Ali Adıgüzel'in kardeşi olan Özlem Adıgüzel’in genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Çorum Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.