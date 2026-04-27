İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Müslim Kılıç, il genelinde yapımı devam eden eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çağlar, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Atölyesi inşaatı, Yatılı Bölge Ortaokulu inşaat çalışmaları, Çepni Okulu inşaat alanı, Fen Lisesi spor salonu inşaatı, Spor Lisesi kapalı spor salonu ve saha çalışmaları ve Tanyeri İlkokulu inşaatını yerinde incelendi.

Devam eden projelerde gelinen son durum sahada değerlendirilirken, okul ve spor tesislerinin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için yürütülen çalışmalar yakından takip edildi.

Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, inşaatların fiziki gerçekleşme oranları ve teknik süreçler detaylı şekilde ele alındı.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitim yatırımlarının öğrencilerin daha modern ve nitelikli ortamlarda eğitim almasına önemli katkı sağlayacağını vurgularken, Şube Müdürü Müslim Kılıç ise sürecin titizlikle takip edildiğini ve çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü ifade etti.