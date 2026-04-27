Çorum’da ilkbaharda doğada kendiliğinden yetişen "madımak otu"nu toplamak için vatandaşlar yoğun mesai harcıyor.

Yabani otların arasından özenle seçilen madımak otu, jilet veya bıçak yardımıyla kesiliyor. Toplanan madımak otu daha sonra ayıklanıp temizleniyor.

Kadınlar, tek tek topladıkları madımakla hem aileleri için yemek yapıyor hem de pazarda satarak ek gelir elde ediyor. Madımak otunun kan şekerinin dengelenmesini sağladığı ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtiliyor.



Merkez ilçeye bağlı Cemilbey köyünde doğada madımak toplayan Gökkız Durkaya, madımak otu toplamanın bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Madımak toplanır, güzelce yıkanır. Daha sonra çemenli, tereyağlı bir şekilde pişirilir. Madımağın lezzeti çok güzel oluyor, yufkayla da güzel oluyor. Çorum il merkezi civarında, köylerde var. Bu bir gelenektir. İlkbaharda bizim işimiz madımak toplamaktır. Nisan ve mayıs aylarında sezonu olur" dedi.