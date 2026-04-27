Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindeki Çorum heyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Çorum heyeti İçişleri Bakanlığı hizmet binaları ve personel ihtiyaçları başta olmak üzere kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için Bakan Çiftçi'den destek talep etti.

Çorum heyeti kendilerini kabul ettiği ve dinlediği için Bakan Çiftçi'ye teşekkür ederek, yeni görevinde üstün başarılar ve muvaffakiyetler diledi.