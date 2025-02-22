İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi faturalama biriminde görev yapan Mehmet Karadağcı, 36 yıldır mesaisine bir saat erken gelerek örnek bir çalışma disiplini sergiledi. Önümüzdeki ay emekli olmaya hazırlanan Karadağcı için hastane yönetimi tarafından özel bir tören düzenlendi.

Düzenlenen törende Mehmet Karadağcı'ya "Mesai Saatine Sadakat" madalyası takdim edildi. Mesai arkadaşları, uzun yıllar süren özverili çalışmaları dolayısıyla Karadağcı'yı tebrik ederken, duygu dolu anlar yaşandı.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir'de ziyaret için geldiği hastanede Karadağcı'yı tebrik ederek, sağlık camiasına verdiği hizmetler ve mesai saatlerine gösterdiği hassasiyet için kendisine teşekkür etti.