Sinop’ta yapılan 3x3 Basketbol turnuvasında Çorum iki takımı da finalde kaybederek ikinci oldu.

Sinop’da düzenlenen 8. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Uluslararası 3x3 Basketbol Turnuvasında Çorum gençler ve büyüklerde mücadele ettiği iki kategoride de finalde kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu.

Gençler Kategorisinde antrenör Murat Çalışkan yönetiminde ilimizi temsil eden Çorum Basketbol Yıldızları takımı grup maçlarını birinci olarak tamamlayarak finale yükseldi. Final maçında ev sahibi Sinop ile karşılaşan takımımız nakibine 12-7 mağlup olarak ikincilik kupasının sahibi oldu.

Büyükler kategorisinde mücadele eden Green Boys takımımızda grup ve eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Eskişehir takımına 21-12 yenilerek ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Çorum Basketbol Yıldızları antrenörü Murat Çalışkan iki takımla katıldıkları turnuva organizasyon komitesine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek ‘Finalde mücadele eden tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Finale kadar yükseldik ve ikincilik ödülünün sahibi olduk. Bizleri her zaman destekleyen ve yanlarında olan sporcu velilerine ve antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’ dedi.