Çorum FK’nın bugün oynayacağı Esenler Erokspor maçında satışa çıkarılan biletlerin bitmesi üzerine kapalı sağ ve kuzey kale arkası tribünleri bilet satışına dün sabah itibari ile açıldı.

Hafta içinde satışa başlanan biletlere ilgini yüksek olması nedeni ve bu tribünlerin dolması üzerine Çorum FK yönetimi son haftalarda açmadığı kapalı sağ ve kuzey kale arkası tribünlerinin bilet satışına onay verdi ve pasolig üzerinden satışa açıldı.

Satılan bilet 4710

Öte yandan Çorum FK ile Esenler Erokspor maçı için satılan bilet sayısı dün akşam saatleri ile itibari ile 4710 olarak açıklandı.

Pasolig kayıtlarına göre batı kapalıya 428’si davetiye 88’u satılan 516 bilet satıldı. Doğu tribününe 1000 davetiye 2191 satılan toplam 3191 bilet satıldı.

VİP A, B, D ve tribününe 806 davetiye 22’si satılan bilet 828 olurken VİP C’ye ise 7 olmak üzere toplam 4710 bilet satıldı.

Bilet satışlarının dün akşam ve bugün maç saatine kadar yaklaşık 10 bini bulması bekleniyor.